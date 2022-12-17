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"Кружку в руке не видно": Новосибирск окутал плотный смог

Сегодня, 07:33
Фото: atas.info
Наиболее чистый воздух зафиксирован в поселке "Горки Академпарка"

В Новосибирске вновь режим "черного неба" 17 декабря: 9 баллов из 10

Смог накрыл Новосибирск и пригороды: уровень загрязнения воздуха практически максимальный

В субботу, 17 декабря, жители Новосибирска продолжают задыхаться от вредных примесей в воздухе. Сервис Airvoice оценивает уровень загрязнения атмосферы в 9 баллов из 10 возможных. "Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно", - так образно описывает ситуацию портал. При этом прогнозируется увеличение концентрации в воздухе вредных веществ.

9 баллов показывают станции наблюдения практически по всему городу. Несколько лучше ситуация в районе ОбьГЭС – там приборы показывают 9 баллов. Наиболее чистый воздух фиксирует станция наблюдения недалеко от Академгородка, в поселке "Горки Академпарка", где содержание выбросов в атмосфере не превышает 4 баллов.

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#Город#Новосибирск#Смог#Воздух#Загрязнение
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