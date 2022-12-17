В субботу, 17 декабря, жители Новосибирска продолжают задыхаться от вредных примесей в воздухе. Сервис Airvoice оценивает уровень загрязнения атмосферы в 9 баллов из 10 возможных. "Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно", - так образно описывает ситуацию портал. При этом прогнозируется увеличение концентрации в воздухе вредных веществ.