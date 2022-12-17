Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" каждый год в декабре удивляет посетителей необычным шоу. Сотрудник центра в костюме Деда Мороза и с аквалангом спускается под воду в гигантские аквариумы и кормит рыб, в числе которых есть даже акулы.