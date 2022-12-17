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Центр "Дельфиния" в Новосибирске удивляет гостей подводным Дедом Морозом

Сегодня, 12:07
Фото: vk.com/delfinia_nsk
Дед Мороз спускается под воду каждый день примерно в 14:20

Дед Мороз спустился под воду и покормил акул в океанариуме Новосибирска

Новосибирский центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" устроил для посетителей традиционное новогоднее шоу

Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" каждый год в декабре удивляет посетителей необычным шоу. Сотрудник центра в костюме Деда Мороза и с аквалангом спускается под воду в гигантские аквариумы и кормит рыб, в числе которых есть даже акулы.

Фото: vk.com/delfinia_nsk

Рыбы не пугаются человека, поскольку уже к нему привыкли – это работник службы эксплуатации океанариума. В новогоднем меню у подводных обитателей кальмары и креветки. Как говорят в "Дельфинии", такое шоу гости смогут наблюдать каждый день до завершения новогодних каникул.

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#Общество#Новосибирск#Дельфинарий#Рыба#Дед Мороз
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