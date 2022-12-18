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650 человек экстренно привили от кори в Новосибирской области

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Изначально были заражены 5 человек
Шесть сотен человек привили от кори в сжатые сроки в Новосибирской области, о чем сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, от кори всего были привиты 650 человек. Таким образом, инфекционные очаги локализированы.

«Определен круг контактных лиц по месту работы, учебы, проживания. Организовано медицинское наблюдение и иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как заявляют новосибирские медики, симптоматика кори очень разнообразная. Например, в начале болезни у человека повышенная температура до 40 °C, затем кашель, насморк, головная боль, отек век и красные глаза. Также возникают красные пятна на небе.

В Новосибирской области выявили пять случаев кори
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Напомним, что у пяти человек в регионе обнаружили корь. Защититься от кори можно только прививкой. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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