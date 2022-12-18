Мнение взрослых пассажиров о стоимости билета и программе разделились. Кто-то счастлив побывать в сказке вместе с детьми: "Из поезда выходишь, как из другого мира, я сама на время забыла обо всех сложностях этого года". А кому-то не хватило сказки: "Вагоны не украшены как следует, по сути - обычная электричка, ну да, конкурсы игры, но этого мало за такие деньги, мы с подругой заплатили 10 тысяч за себя и детей час с небольшим".