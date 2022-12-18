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Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022

Сегодня, 09:15
Фото: atas.info
Брат и сестра Полярники День и Ночь танцуют с детьми и обучают полярному языку в поезде "Полярный экспресс"

Новогодний Полярный экспресс в Новосибирске - сколько стоит и что входит в программу

"Бежим быстрее! Мы опоздаем на поезд!" - мама с маленькой дочкой торопятся на новогодний "Полярный экспресс" в Новосибирске. В здании пригородных поездов детей встречают сказочные герои Полярники День и Ночь и провожают к вагонам поезда. Стоит ли поездка потраченных денег - выяснял наш корреспондент

Первый раз на поезде

"Дети первый раз на поезде едут, на самолете летали, а в электричке еще не были ни разу. Еще взяли с собой детей подруги, чтобы еще один взрослый билет не покупать." Взрослых пассажиров в вагонах совсем немного - в основном едут группы детей дошкольников и младших школьников в сопровождении одного-двух взрослых. Внешне обычную электричку на 7-ом пути выдает только надпись "Полярный экспресс" - поезд отправляется по расписанию в 11 утра, приключение начинается. 

Поезд "Полярный экспресс" отправляется со станции "Новосибирск-Главный"
Фото: atas.info

Приготовили билеты на проверку!

Билет и правда стоит немало - 2500 руб. за такие деньги предлагают прокатиться от Новосибирска до Бердска и обратно. Все время в пути идет интерактивное представление - с детьми играют Дед Мороз и Снегурочка, и другие сказочные герои. "Приготовили билеты на проверку!" - сказочный кондуктор проверяет билеты, ищет зайцев и вредин с помощью волшебного компостера.

Сказочный персонаж выявляет зайцев и вредин в вагонах "Полярного экспресса"Сказочный персонаж выявляет зайцев и вредин в вагонах "Полярного экспресса"
Сказочный персонаж выявляет зайцев и вредин в вагонах "Полярного экспресса"
Фото: atas.info

Обниматоры в действии

Каждый вагон разделен тканевой перегородкой на две части - аниматоры, или как их называет представитель "Полярного экспресса" в Новосибирске Мария Кузнецова, "обниматоры" развлекают детей с двух сторон вагона, чтобы внимания хватило всем детям. Дети и правда стремятся обнять мягких персонажей. 

- Кто понравился больше всех?

- Йетти!!! И Дед Мороз!!!! 

Йетти со своей помощницей и правду вызвали восторг у детей, в одном из вагонов их не хотели отпускать. Но представление уже ждали в следующем вагоне. Пока 15 сказочных персонаже перемещались из вагона в вагон, поезд прибыл в Бердск, постоял 3 минуты и отправился обратно в Новосибирск.

Йетти - один из любимых персонажей у детей в программе "Полярный экспресс"Йетти - один из любимых персонажей у детей в программе "Полярный экспресс"
Помощница Йетти в поезде "Полярный экспресс" в Новосибирске, декабрь 2022Помощница Йетти в поезде "Полярный экспресс" в Новосибирске, декабрь 2022
Йетти - один из любимых персонажей у детей в программе "Полярный экспресс"
Фото: atas.info

10 представлений в "Полярном экспрессе" идут одновременно

Одновременно в пяти вагонах идет десять представлений. Пока в одном вагоне детям Поваренок раздает сладкую вату и конфеты с предсказаниями, а Кондуктор проверяет билеты, в другом дети ловят рыбу для Йетти и его помощницы, к детям из третьего вагона пришел Дед Мороз со Снегурочкой, где-то еще фокусник показывает фокусы, а Снеговичка проводит с детьми химические опыты и учит делать волшебные амулеты.

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А что думают взрослые? Оправдана ли цена за билет?

Похоже, что детям нравится, а что думают сопровождающие их взрослые о программе и о цене билетов?

- Да вы у детей спросите лучше. Мне понравилось, дети участвуют, все время заняты. Нет, не думаю, что дорого. Хорошо, что встречают, провожают к поезду. Подарки за 2500 руб могли быть и лучше. Но детям понравились.

Полярный медведь и Зайка - еще два персонажа программы "Полярный экспресс"
Фото: atas.info

- А мне не понравилось, ребенок уснул почти сразу, не пойму за что заплатила деньги. Не будить же его. Вещи особо положить некуда, детей много, все кричат, аниматоров не слышно, - поделилась еще одна мама. Конечно, то, что ребенок проспал, сложно назвать виной организаторов. С организацией как раз все неплохо - удобные кресла, приемлемое количество детей, свободных мест почти нет, но никто не стоит в проходе, на пять вагонов работает два туалета.

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Волшебные герои выступают с микрофонами, но детей все равно иногда сложно перекричать, о тишине в вагоне мечтать не приходится. Дети активно участвуют, волшебства добавляет перестук колес и мелькание снежных пейзажей за окном.

Мнение взрослых пассажиров о стоимости билета и программе разделились. Кто-то счастлив побывать в сказке вместе с детьми: "Из поезда выходишь, как из другого мира, я сама на время забыла обо всех сложностях этого года". А кому-то не хватило сказки: "Вагоны не украшены как следует, по сути - обычная электричка, ну да, конкурсы игры, но этого мало за такие деньги, мы с подругой заплатили 10 тысяч за себя и детей час с небольшим".

Мыльные пузыри в поезде Мыльные пузыри в поезде
Дети с удовольствием ловили мыльные пузыриДети с удовольствием ловили мыльные пузыри
Мыльные пузыри в поезде
Фото: atas.info

Гвоздь программы - Дед Мороз и Снегурочка проводят смешные конкурсы, кидают снежки с детьми, "отогревают" замерзшую варежку Деда Мороза, а в конце дарят небольшие подарки.

Дед Мороз с подарками в "Полярном экспрессе"Дед Мороз с подарками в "Полярном экспрессе"
Дед Мороз с подарками в "Полярном экспрессе"
Фото: atas.info

 А еще детей покорил фокусник, вместе с которым они дружно повторяли настоящие заклинания, чтобы фокусы получались.

Проект "Полярный экспресс" федеральный - поезда с такой программой ходят в нескольких городах России. Руководитель проекта Зоя Быстрова, придумала и воплотила в жизнь истории "Магического экспресса" и "Полярного экспресса". Сделать такой поезд ее побудила ностальгия по детству, когда было возможно все и "желание передать детям беззаботность, уверенность в себе и своих идеях, тягу к приключениям, доброту и живое воображение". Первый "Магический экспресс" появился в городе, где живет Зоя - Южно-Сахалинске в феврале 2021 года. 

В большой команде работают взрослые, которые до сих пор верят в чудеса: режиссёр, руководитель договорного отдела, кастинг-менеджер, руководитель отдела кураторов, менеджеры, консультанты, маркетологи, смм-специалист, 27 кураторов и 567 артистов. Часть сотрудников работает удаленно, а артистов приглашают из городов, в которых работает "Полярный экспресс". 

Такие проекты радуют не только детей, но и взрослым помогают отвлечься от забот, поймать новогоднее настроение. Именно в этом году слишком много новосибирцев жалуется на то, что у них "украли Новый год", о причинах отсутствия новогоднего настроения рассказал психотерапевт.

#Ольга Храмушкина#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Дети#Новый год#Развлечения#Поезд
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