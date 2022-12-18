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Самая дорогая квартира на Красном проспекте в Новосибирске стоит 26 млн рублей

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
На главной улице города продают квартиры за 26 млн рублей
В Новосибирске продают квартиру на Красном проспекте за 26 млн рублей, объявление размещено на одном из бесплатных сайтов о продаже.

Самым дорогим вариантов квартир на Красном проспекте стало 3-х комнатное жилье возле ДК «Энергия». Площадь квартиры – 82 квадрата. Владелец просит за нее 26,5 млн рублей. Проживал там ранее дизайнер, поэтому ремонт он делал для себя.

Вторым по дороговизне вариантом стала квартира возле метро «Красный проспект». За нее хозяин просит 22 млн рублей. Площадь жилья – 156 квадратов.

Чуть дешевле просят за квартиру с видом на площадь Калинина – 18 млн рублей. Дом был сдан в 2019 году, а само жилье имеет 80 квадратов. В квартире дизайнерский ремонт.

Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
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Напомним, что в Новосибирске аномально подорожала аренда квартир на новогодние праздники. Туристам придется переплачивать в 5 раз. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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