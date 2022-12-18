Самым дорогим вариантов квартир на Красном проспекте стало 3-х комнатное жилье возле ДК «Энергия». Площадь квартиры – 82 квадрата. Владелец просит за нее 26,5 млн рублей. Проживал там ранее дизайнер, поэтому ремонт он делал для себя.
Вторым по дороговизне вариантом стала квартира возле метро «Красный проспект». За нее хозяин просит 22 млн рублей. Площадь жилья – 156 квадратов.
Чуть дешевле просят за квартиру с видом на площадь Калинина – 18 млн рублей. Дом был сдан в 2019 году, а само жилье имеет 80 квадратов. В квартире дизайнерский ремонт.
Напомним, что в Новосибирске аномально подорожала аренда квартир на новогодние праздники. Туристам придется переплачивать в 5 раз.