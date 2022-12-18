В Новосибирске белый лимузин врезался в троллейбус

Posted 18 декабря 2022, 02:29
Published 18 декабря 2022, 02:29
Modified 18 декабря 2022, 02:31
Updated 18 декабря 2022, 02:31
Как рассказали очевидцы в посте, инцидент был на улице Дуси Ковальчук. Там столкнулись лимузин и троллейбус. По предварительным данным, наезд совершил именно лимузин марки Hummer.
Водитель долгое время не мог выйти из салона легкового автомобиля, так как дверь была повреждена. Также у машины пошел дым из-под капота. Из-за аварии на участке возникли пробки.
В ГИБДД по региону уточнили, что ДТП оформляли с материальным ущербом. За медицинской помощью никто не обращался.
Напомним, что водитель ранее сбил пожилого мужчину, так как не заметил его из-за отключенного света. Пенсионер живой.