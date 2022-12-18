В Новосибирске врач не приехала к ребенку с высокой температурой

Как рассказала бабушка заболевшего ребенка, у ее внука поднялась температура 39 градусов. Родные вызвали врача для двухлетнего малыша.
Однако на следующий день медицинский работник перезвонила и отказалась ехать. Аргумент – врачи выезжают на вызовы только к детям до года, а остальных больных консультируют по телефону, пишет «МК в Новосибирске».
Тогда родители обратились в поликлинику по номеру, а там посоветовали лекарства от ОРВИ. В скорой помощи звонок о нетяжелых случаях заболевания тоже переадресовали в поликлинику.
Напомним, что из-за большой заболеваемости ОРВИ, поликлиники начнут работать по выходным дням. Те, кто заболевает, проходит лечение амбулаторно. Госпитализируют обычно детей дошкольного возраста, беременных и пенсионеров.