25-этажную гостиницу с бассейном построят на Светлановской в Новосибирске

Новая гостиница появится на улице Светлановской. Ее построит «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский».
У здания 25 этажей. Гостиница будет иметь два подземных этажа и парковку на 120 мест. Всего номеров – 500. Также внутри разместят офисные помещения, общепит и бассейн.
На строительство выдала разрешение мэрия. Оно действует до 22 ноября 2025 года. Об этом стало известно с муниципального портала Новосибирска.
Напомним, что в Новосибирске нашли подрядчика строительства школы за 1,3 млрд рублей. Возле школы сделают стадион с полем для мини-футбола, а также зону для легкой атлетики и многое другое.