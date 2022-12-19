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25-этажную гостиницу с бассейном построят на Светлановской в Новосибирске

Сегодня, 01:18
Фото: 1MI
У гостиницы будет 25 этажей
В Заельцовском районе Новосибирска возведут 25-этажную гостиницу, разрешение на строительство выдала мэрия.

Новая гостиница появится на улице Светлановской. Ее построит «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский».

У здания 25 этажей. Гостиница будет иметь два подземных этажа и парковку на 120 мест. Всего номеров – 500. Также внутри разместят офисные помещения, общепит и бассейн.

На строительство выдала разрешение мэрия. Оно действует до 22 ноября 2025 года. Об этом стало известно с муниципального портала Новосибирска.

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Напомним, что в Новосибирске нашли подрядчика строительства школы за 1,3 млрд рублей. Возле школы сделают стадион с полем для мини-футбола, а также зону для легкой атлетики и многое другое.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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