Главой новосибирской инспекции по охране объектов культурного наследия стала Макавчик

О назначении заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве 19 декабря. Известно, что ранее Елена Макавчик была заместителем министра ЖКХ.
«С 15 декабря к исполнению обязанностей начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области приступила Елена Владимировна Макавчик», – уточнил глава региона.
Отметим, что ранее возглавляла инспекцию Елена Медведева. Она была главой с 2019 года. О том, что она покинула свой пост стало известно 18 ноября со слов главного архитектора города Александра Ложкина. Причины кадровых изменений не разглашаются.