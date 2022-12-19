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Главой новосибирской инспекции по охране объектов культурного наследия стала Макавчик

Сегодня, 04:04
Фото: mjkh.nso.ru
Ранее начальница была замом министра ЖКХ
Елена Макавчик назначена главой госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

О назначении заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве 19 декабря. Известно, что ранее Елена Макавчик была заместителем министра ЖКХ.

«С 15 декабря к исполнению обязанностей начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области приступила Елена Владимировна Макавчик», – уточнил глава региона.

Отметим, что ранее возглавляла инспекцию Елена Медведева. Она была главой с 2019 года. О том, что она покинула свой пост стало известно 18 ноября со слов главного архитектора города Александра Ложкина. Причины кадровых изменений не разглашаются. 

В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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