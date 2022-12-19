Концепция развития БСК: «Поступательная модернизация и минимизация издержек»

Давыдов представил свой доклад. В нем сказано, что в минувшем году БСК приступила к созданию стратегии развития предприятия до 2031 года — документ защищен в Правительстве РФ. В основе стратегии — реконструкция производственных мощностей, снижение издержек и приближение к производству замкнутого цикла. Сырье одного предприятия должно превращаться в продукт производства для другого, а новые производства — дополнять уже существующие, чтобы изготавливать продукцию высоких переделов, пользующуюся большим спросом. При этом сокращаются логистические и административные издержки, проводится трансфер технологий и главных практик. Данный подход БСК получает самые высокие оценки от властей всех уровней. У решений компании есть серьезный потенциал для последующего масштабирования. Стратегия Башкирской содовой компании дает ей возможность уверенно двигаться вперед, снижая потери от санкций.