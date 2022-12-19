Концепция развития БСК: «Поступательная модернизация и минимизация издержек»

Как обычно, участники форума говорят о перспективах развития экономики, инновациях и инвестициях. Событие стало базой для диалога чиновников с предпринимателями. Об этом сообщает newizv.ru
Президент Союза химиков Виктор Иванов тоже выступил на форуме. По его словам, Башкирская содовая компания входит в число ведущих предприятий химической промышленности России. В период санкционного давления ей удалось увеличить темпы развития производства.
Директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин назвал БСК одним из флагманов экономики региона и государства. Компания смогла достичь больших производственных успехов. Высокие показатели говорят о профессионализме ее менеджеров и рабочих. На данный момент идет адаптация Башкирской содовой компании к сложившимся реалиям. Выстраиваются логистические цепочки и производственные процессы. В период внешнего давления надо оперативно находить выход из сложных ситуаций — у БСК это получается.
Давыдов представил свой доклад. В нем сказано, что в минувшем году БСК приступила к созданию стратегии развития предприятия до 2031 года — документ защищен в Правительстве РФ. В основе стратегии — реконструкция производственных мощностей, снижение издержек и приближение к производству замкнутого цикла. Сырье одного предприятия должно превращаться в продукт производства для другого, а новые производства — дополнять уже существующие, чтобы изготавливать продукцию высоких переделов, пользующуюся большим спросом. При этом сокращаются логистические и административные издержки, проводится трансфер технологий и главных практик. Данный подход БСК получает самые высокие оценки от властей всех уровней. У решений компании есть серьезный потенциал для последующего масштабирования. Стратегия Башкирской содовой компании дает ей возможность уверенно двигаться вперед, снижая потери от санкций.
В наши дни БСК работает в кооперационной связи с заводами группы компаний «Русский водород». Практики ее производств стали ярким примером той промышленной политики, которую с успехом воплощают в жизнь. Она дает большой синергетический эффект.
Управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» (один из партнеров БСК) Сергей Аристов, сказал, что стратегия развития БСК демонстрирует хорошую устойчивость. Банки рассматривают для финансирования проекты долгосрочного развития.
На примере БСК обозначают и ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться предприятиям химической промышленности.
Давыдов считает важнейшей задачей Башкирской содовой компании переработку всех логистических маршрутов по экспорту товара. Для предприятия еще совсем недавно в приоритете был рынок Европы. Сейчас оно вынуждено почти полностью перестраиваться в том, что касается реализации продукции. Это первоочередная и важнейшая задача.
Участники гранд-сессии поделились своими соображениями по поводу того, на чем еще надо сосредоточить усилия ради достижения поставленной российским лидером цели. Речь идет о технологическом суверенитете, ускорении научно-технического прогресса в химической отрасли и выходе на новые рубежи развития.