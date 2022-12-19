Кошек театра Куклачева одобрили в новосибирском Россельхознадзоре

Так как в Новосибирске неоднозначная обстановка по болезням животных, перед отправкой в наш город кошек театра Юрия Куклачева проверили на наличие болезней.
В Россельхознадзоре согласовали автомобильную перевозку 21 кошек и одной собаки. Животные станут участниками гастрольной программы на базе Дома ученых и Дома культуры железнодорожников.
Напомним, что в Новосибирске кошки заразились опасным вирусом. Из-за заболевания, они не могут нормально поесть. Пока неизвестно, что это за заболевание.
Читайте также о том, как сосед выбросил чужую собаку с 17-го этажа. Животное погибло. Причиной такого поступка стал громкий лай таксы.