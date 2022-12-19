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Кошек театра Куклачева одобрили в новосибирском Россельхознадзоре

Сегодня, 05:09
Фото: kuklachev.ru
Кошек проверили на наличие вирусов
Перед доставкой в Новосибирск специалисты проверили кошек театра Куклачева, о чем сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по НСО.

Так как в Новосибирске неоднозначная обстановка по болезням животных, перед отправкой в наш город кошек театра Юрия Куклачева проверили на наличие болезней.

В Россельхознадзоре согласовали автомобильную перевозку 21 кошек и одной собаки. Животные станут участниками гастрольной программы на базе Дома ученых и Дома культуры железнодорожников.

 

Новосибирские кошки заразились опасным вирусом: они не могут нормально поесть
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Напомним, что в Новосибирске кошки заразились опасным вирусом. Из-за заболевания, они не могут нормально поесть. Пока неизвестно, что это за заболевание.

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#Эмилия Губарева#Животные#Театр
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