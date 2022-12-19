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Макавчик возглавила инспекцию по охране культурного наследия НСО: что о ней известно

Сегодня, 04:45
Фото: Правительство НСО
Главой госинспекции по охране объектов культурного наследия НСО стала Макавчик

Елена Макавчик заработала около 3 млн рублей за 2021 год в Новосибирске

Начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области стала Елена Макавчик. Редакция Atas.info узнала, чем она занималась ранее в регионе, сколько зарабатывала.

Макавчик вступила в новую должность 15 декабря 2022 года. Теперь она несет ответственность за все объекты культуры в регионе: памятники, исторические здания и другое. А ведь до этого чиновница работала совсем в другой сфере.

Чем занималась Елена Макавчик:

Елена Макавчик около 3 лет являлась заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. А ещё раньше, в 2006 году, она занимала пост директора ООО «Максимум». Эта компания вела коммерческую деятельность, в том числе, в области бухгалтерского учета и исследования рынка.

Напомним, до Макавчик госинспекцию по охране объектов культуры возглавляла Елена Медведева. Она покинула пост в ноябре этого года.

Сколько заработала Елена Макавчик за 2021 год:

Согласно декларации о доходах членов правительства Новосибирской области, за 2021 год Елена Макавчик заработала 2 670 283,24 руб. Такую сумму она задекларировала, будучи замминистра ЖКХ региона.

Также в её владении имелись квартиры, площадью 59,6 кв.м. и другая в 45 квадратов. Ещё автомобиль ХЕНДЭ IX-35.

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Чиновник#Зарплата
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