Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске

14 декабря стало известно, что в Новосибирске и области были задержаны шестеро полицейских, организовавших каналы нелегальной миграции. Один из задержанных – сотрудник ГИБДД, он и открыл кабинет помощи мигрантам в Новосибирске, пишет НГС. Остальные задержанные были сотрудниками отделов миграции полиции в городе, и один был начальником отдела в Ордынском районе. Задержанные действовали в составе разных групп.