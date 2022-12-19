Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске

Участкового из Нижней Ельцовки задержали утром, 29 ноября. По словам очевидцев, на месте задержания лежали пятитысячные купюры, которые правоохранитель якобы пытался растоптать. Тогда оказалось, что участкового уличили в получении взятки. По предварительной информации, полицейский получил 20 тысяч рублей за несоставление протокола об отсутствии регистрации. Следком возбудил дело, которое еще расследуется.
8 декабря стало известно о задержании пятерых полицейских сотрудниками ФСБ и ОБЭП. Как оказалось, правоохранители вымогали взятки от хозяина магазина «Одежда и обувь» в городе Обь. По данным ТГ-канала Мэш Сибирь, они изымали партию товара из-за выдуманных нарушений, а затем возвращали вещи за деньги.
14 декабря стало известно, что в Новосибирске и области были задержаны шестеро полицейских, организовавших каналы нелегальной миграции. Один из задержанных – сотрудник ГИБДД, он и открыл кабинет помощи мигрантам в Новосибирске, пишет НГС. Остальные задержанные были сотрудниками отделов миграции полиции в городе, и один был начальником отдела в Ордынском районе. Задержанные действовали в составе разных групп.
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