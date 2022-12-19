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Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске

Сегодня, 01:51
Фото: 1MI
Массовые задержания сотрудников правоохранительных органов произошли в Новосибирске и области в период с конца ноября по декабрь. Одни полицейские брали взятки, другие организовали каналы миграции. Разбираемся подробнее.

Участковый и взятка 

Участкового из Нижней Ельцовки задержали утром, 29 ноября. По словам очевидцев, на месте задержания лежали пятитысячные купюры, которые правоохранитель якобы пытался растоптать. Тогда оказалось, что участкового уличили в получении взятки. По предварительной информации, полицейский получил 20 тысяч рублей за несоставление протокола об отсутствии регистрации. Следком возбудил дело, которое еще расследуется.

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Шантажировали бизнесменов 

8 декабря стало известно о задержании пятерых полицейских сотрудниками ФСБ и ОБЭП. Как оказалось, правоохранители вымогали взятки от хозяина магазина «Одежда и обувь» в городе Обь. По данным ТГ-канала Мэш Сибирь, они изымали партию товара из-за выдуманных нарушений, а затем возвращали вещи за деньги.

 

Организовали канал нелегальной миграции 

14 декабря стало известно, что в Новосибирске и области были задержаны шестеро полицейских, организовавших каналы нелегальной миграции. Один из задержанных – сотрудник ГИБДД, он и открыл кабинет помощи мигрантам в Новосибирске, пишет НГС. Остальные задержанные были сотрудниками отделов миграции полиции в городе, и один был начальником отдела в Ордынском районе. Задержанные действовали в составе разных групп.

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Читайте также о том, как бывшие милиционеры рассказали детали самого страшного преступления в 2000-х. Преступная банда орудовала несколько месяцев на Главном вокзале в Новосибирске. В то время были убиты десятки мужчин. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Арест
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