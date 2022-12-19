«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей 34 нараcтили продажи

Зато свой лучший результат за год показало в ноябре другое семейство из Тольятти – Lada Niva, заняв второе место рейтинга. Вседорожники модификаций Legend и Travel нашли сразу 6,9 тысячи покупателей, то есть более чем на две тысячи машин или на 45% больше, чем в октябре текущего года. Тем не менее до насыщения рынка универсальными вседорожниками АвтоВАЗа еще далеко. В 2022 году этих автомобилей будет продано не более 40 тысяч, а в 2021-м было реализовано почти на четверть больше.