Социально-экономическое положение новосибирцев ухудшилось за 2022 год

По данным аналитиков, в среднем стоимость продуктов выросла на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Также на 10,6% в регионе подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги увеличились на 8%.
По данным Новосибирскстата, в ноябре индекс потребительских цен составил 99,5% - это рост за месяц. Сильно подорожали овощи, рыбные и мясные консервы, а также маргарин.
При этом доходы новосибирцев сократились на 2,8%. Номинальная зарплата поднялась на 12,1%. Однако с учетом инфляции в 15%, уровень покупательской способности ушел вниз – до 4%.
Аналитики зафиксировали, что в этом году средняя заработная плата жителей области составила около 52 000 рублей. Самые большие доходы отмечаются у IT-работников и специалистов в сфере финансов.
Напомним, ранее в Новосибирской области утвердили новый размер прожиточного минимума. Сколько он составит с 1 января 2023 года читайте на Atas.info.