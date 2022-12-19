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Социально-экономическое положение новосибирцев ухудшилось за 2022 год

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Новосибирцы начали меньше зарабатывать в условиях высоких цен в 2022
Жители Новосибирской области начали меньше зарабатывать в условиях высоких цен в 2022 году. Такую статистику привел Росстат.

По данным аналитиков, в среднем стоимость продуктов выросла на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Также на 10,6% в регионе подорожали непродовольственные товары. Цены на услуги увеличились на 8%.

По данным Новосибирскстата, в ноябре индекс потребительских цен составил 99,5% - это  рост за месяц. Сильно подорожали овощи, рыбные и мясные консервы, а также маргарин. 

 

Фото: Новосибирскстат

При этом доходы новосибирцев сократились на 2,8%. Номинальная зарплата поднялась на 12,1%. Однако с учетом инфляции в 15%, уровень покупательской способности ушел вниз – до 4%.

Аналитики зафиксировали, что в этом году средняя заработная плата жителей области составила около 52 000 рублей. Самые большие доходы отмечаются у IT-работников и специалистов в сфере финансов.

Напомним, ранее в Новосибирской области утвердили новый размер прожиточного минимума. Сколько он составит с 1 января 2023 года читайте на Atas.info.

Назван размер прожиточного минимума в Новосибирской области в 2023 году
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Зарплата
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