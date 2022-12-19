Спрос на антибиотики резко вырос в Новосибирской области

Аптечные сети в Новосибирской области фиксируют повышенный спрос на антибиотики. Это подтвердил замглавы Минпромторга региона Максим Останин на заседании в правительстве 19 декабря.

«Сейчас в аптеках области 86 тысяч упаковок антибиотиков. Ещё неделю назад было на 5% больше. Отсутствуют данные препараты в 3% аптек», - заявил Останин. Он добавил, что из-за ажиотажной распродажи сети заказали новую поставку. Антибиотики в количестве 102 тысяч упаковок привезут до четверга. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в больницах антибиотиков достаточно. Запасов хватит ещё на три месяца. Губернатор Андрей Травников призвал взять ситуацию на контроль. По его словам, до новогодних праздников аптеки нужно обеспечить необходимым количеством препаратов.