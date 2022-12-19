В Корпорации МСП рассказали о преимуществах цифрового профиля для предпринимателей

Используя этот профиль, бизнесу будет проще получать меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. В частности, из анкеты на получение кредита можно будет убрать более 50 полей. Причем время подачи заявки сократится с одного дня до 15 минут, поскольку не придется прикреплять порядка 10 документов. Кроме того, станут проще проверочные процедуры со стороны банка. Более того, доступными станут и иные финансовые меры поддержки, где необходим большой объем сведений. Об этом пишет rg.ru.
Благодаря запуску цифрового профиля на цифровой платформе предпринимателю будут рекомендованы оптимальные именно для его бизнеса меры поддержки. Результаты работы цифрового профиля пользователи смогут ощутить уже в ближайшие месяцы.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, эта инициатива является элементом системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и бизнесом.
Как отмечается, в цифровом профиле уже находится вся информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также сведения о состоянии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из “Госуслуг”.
Для заполнения профиля в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю нужно только дать свое согласие, а все требуемые сведения автоматически поступят от госорганов. В дальнейшем они будут внесены в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при формировании предложений пользователям о наиболее подходящих продуктах.
“Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержки, а государству - в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года”, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.