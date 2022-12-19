В Корпорации МСП рассказали о преимуществах цифрового профиля для предпринимателей

Используя этот профиль, бизнесу будет проще получать меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. В частности, из анкеты на получение кредита можно будет убрать более 50 полей. Причем время подачи заявки сократится с одного дня до 15 минут, поскольку не придется прикреплять порядка 10 документов. Кроме того, станут проще проверочные процедуры со стороны банка. Более того, доступными станут и иные финансовые меры поддержки, где необходим большой объем сведений. Об этом пишет rg.ru.