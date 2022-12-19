В новое производство в Саранске ГК «Промомед» вложил свыше 1,8 млрд рублей

Как сообщает newizv.ru, со ссылкой на слова председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого, с пуском данного производства российские фармацевты смогут выпускать любые самые сложные суперсовременные лекарства, служащие спасению человеческих жизней. Благодаря им можно будет лечить самые тяжелые нозологии.
Запустив новую высокотехнологичную линию, АО «Биохимик» будет производить стратегически важные препараты. Страну удастся ими обеспечить даже в том случае, если их откажутся продавать зарубежные фармкомпании.
По мнению руководителя российского Минздрава Михаила Мурашко, который принял участие в церемонии запуска нового производства по видеосвязи, отечественные фармацевты в свое время смогли оперативно отреагировать на вызовы пандемии коронавируса и начать выпускать лекарства, с помощью которых медики спасли от смерти тысячи жителей страны. С открытием нового производства у отрасли здравоохранения добавится уверенности и она сможет развиваться вместе с фармацевтической отраслью.
Что касается нового производства ГК «Промомед», которое станет выпускать таблетки, оно стоит в одном ряду с наиболее современными такими производствами в Европе. На нем не предусмотрено участие человека. Оно заменено технологиями вакуумной передачи. Самые современные технологии, применяемые на линии, помогут выпускать таблетки, которые состоят из нескольких слоев и компонентов. Процесс производства должен исключать попадание на них света,, а влажность в помещении должна быть нулевая.
По мнению главы Республики Мордовии Артема Здунова, который также участвовал в церемонии открытия производства, такое событие говорит о возможности РФ целиком обеспечить себя необходимыми технологиями.
В данном случае речь идет об обеспечении страны противовирусными, нестероидными противовоспалительными, гепатопротекторными препаратами. Помимо этого, в скором времени на линии станут производить препараты в форме саше. Контроль за обеспечением нужных условий и технологических параметров осуществляется с помощью сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления процессами. Это даст возможность производить фармацевтическую продукцию на всех линиях «Биохимика» с качеством самого высокого уровня.
В ходе церемонии открытия лучшие работники предприятия стали обладателями почетных грамот Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Государственной думы по охране здоровья, отмечены благодарностями главы Республики Мордовии.