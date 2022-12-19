В новое производство в Саранске ГК «Промомед» вложил свыше 1,8 млрд рублей

Что касается нового производства ГК «Промомед», которое станет выпускать таблетки, оно стоит в одном ряду с наиболее современными такими производствами в Европе. На нем не предусмотрено участие человека. Оно заменено технологиями вакуумной передачи. Самые современные технологии, применяемые на линии, помогут выпускать таблетки, которые состоят из нескольких слоев и компонентов. Процесс производства должен исключать попадание на них света,, а влажность в помещении должна быть нулевая.