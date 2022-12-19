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В Новосибирске из дома сбежала девочка, находящаяся под опекой

Сегодня, 15:29
Ребенок гуляет со взрослым

В Новосибирске девочка сбежала из дома опекунов

Ребенка нашли через несколько дней после побега, в розыске участвовали сотрудники ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Об этом сообщила в телеграм-канале детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. Она рассказала, что девочка и ее подруга, которая также  живет без родителей, все это время находились на улице. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре «Снегири».

Выяснилось, что подруга десятилетней девочки хотела получить профессию парикмахера, но ее отправили учиться на повара. Сама же 10-летняя беглянка, как оказалось, с октября не посещает школу, а конфликт с опекуном был настолько сильным, что она попросила оставить ее жить в центре «Снегири». 

По мнению Надежды Болтенко, невнимание к интересам обеих девочек стало причиной побега из дома. 

Детский омбудсмен также сообщила, что с детьми сейчас работают специалисты-психологи, а сама Надежда Болтенко берет подростков под личный патронаж и будет находиться с девочками на связи. 

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#Новосибирск#Дети#Пропажа
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