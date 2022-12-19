В Новосибирске из дома сбежала девочка, находящаяся под опекой

Об этом сообщила в телеграм-канале детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. Она рассказала, что девочка и ее подруга, которая также живет без родителей, все это время находились на улице. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре «Снегири».