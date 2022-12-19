В Новосибирске из дома сбежала девочка, находящаяся под опекой

Об этом сообщила в телеграм-канале детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. Она рассказала, что девочка и ее подруга, которая также живет без родителей, все это время находились на улице. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре «Снегири».
Выяснилось, что подруга десятилетней девочки хотела получить профессию парикмахера, но ее отправили учиться на повара. Сама же 10-летняя беглянка, как оказалось, с октября не посещает школу, а конфликт с опекуном был настолько сильным, что она попросила оставить ее жить в центре «Снегири».
По мнению Надежды Болтенко, невнимание к интересам обеих девочек стало причиной побега из дома.
Детский омбудсмен также сообщила, что с детьми сейчас работают специалисты-психологи, а сама Надежда Болтенко берет подростков под личный патронаж и будет находиться с девочками на связи.