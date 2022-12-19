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В Новосибирске Следственный комитет ищет свидетелей похищения человека.

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
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Новосибирский СК просит откликнуться очевидцев похищения водителя такси, случившегося 30 июня на улице Зорге.

По информации следствия, опубликованной на сайте СУ СК РФ по Новосибирску, летом группа мужчин в Кировском районе города вызвала такси с помощью мобильного приложения. Подозреваемые связали приехавшего водителя и положили его в багажник. 

Помимо похищения, мужчинам вменяется нападение на ювелирные магазины. 

В сообщении уточняется, что все обвиняемые уже установлены. В их отношении также избрана мера пресечения - заключение под стражу. 

Следственный комитет взывает к гражданской ответственности жителей Новосибирска и простит очевидцев преступления обратиться в следственное управление по номерам – 8 (383) 203-50-44, 203-50-40, 8-923-163-79-57, либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 41. 

Следователи также гарантируют конфиденциальность любому обратившемуся. 

Ранее в новосибирский Центральный районный суд города передали дело бывшего зампрокурора Турбина.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Оцевидцы#Поиск#Происшествия#Город
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