В Новосибирске Следственный комитет ищет свидетелей похищения человека.

По информации следствия, опубликованной на сайте СУ СК РФ по Новосибирску, летом группа мужчин в Кировском районе города вызвала такси с помощью мобильного приложения. Подозреваемые связали приехавшего водителя и положили его в багажник.
Помимо похищения, мужчинам вменяется нападение на ювелирные магазины.
В сообщении уточняется, что все обвиняемые уже установлены. В их отношении также избрана мера пресечения - заключение под стражу.
Следственный комитет взывает к гражданской ответственности жителей Новосибирска и простит очевидцев преступления обратиться в следственное управление по номерам – 8 (383) 203-50-44, 203-50-40, 8-923-163-79-57, либо по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 41.
Следователи также гарантируют конфиденциальность любому обратившемуся.
Ранее в новосибирский Центральный районный суд города передали дело бывшего зампрокурора Турбина.