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В школах России откроют ячейки молодежной организации «движение первых»

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
Отделения детской организации «движение первых» появятся в школах России
Отделения детской организации «движение первых» появятся в школах России 20 декабря. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Название для объединения выбрали сами участники в ходе I съезда Российского движения детей и молодежи. Ячейки будут открывать во всех школах страны, включая Новосибирск.

Ранее, как сообщают «Новые известия», Кравцов заявлял о том, что подвиги участников СВО войдут в школьные учебники. Также он предлагал включить в учебный план военную подготовку.

Напомним, 19 декабря стало известно, что в Новосибирской области несколько школ и детсадов закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Новосибирской области на карантин закрыли 4 школы и 3 детских сада
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Дети#Алина Шефер
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