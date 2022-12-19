В школах России откроют ячейки молодежной организации «движение первых»

Название для объединения выбрали сами участники в ходе I съезда Российского движения детей и молодежи. Ячейки будут открывать во всех школах страны, включая Новосибирск.
Ранее, как сообщают «Новые известия», Кравцов заявлял о том, что подвиги участников СВО войдут в школьные учебники. Также он предлагал включить в учебный план военную подготовку.
Напомним, 19 декабря стало известно, что в Новосибирской области несколько школ и детсадов закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.