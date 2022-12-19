Речь идет о подземном пешеходном переходе в небольшом городе Обь. Как оказалось, только за последние 10 дней там 7-й раз орудовали вандалы. В последний раз неизвестные вырвали замки у электрического щита и выключили автоматы.
До этого в пешеходном переходе вандалы ломали перила, кидали мусор, отрывали ступеньки, разбивали электрические щиты, гнули дверцы и вырвали кабель.
Кроме того, на регулярной основе местные жители оставляют нецензурные подписи на стенах моста. Подрядчик регулярно их закрашивает и устраняет повреждения. ТУАД обращается с просьбой не портить чужое имущество.
Напомним, что в Новосибирске обработали все елки антивандальным раствором: если кто-то додумается срубить дерево, то оно начнет неприятно пахнуть.