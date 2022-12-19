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Вандалы регулярно уродуют пешеходный мост в Оби

Сегодня, 02:14
Фото: Пресс-служба ТУАД
Неизвестные оставляют подписи
В городе Обь под Новосибирском пешеходный мост постоянно подвергается вандализму, подробности раскрыли в пресс-службе ТУАД.

Речь идет о подземном пешеходном переходе в небольшом городе Обь. Как оказалось, только за последние 10 дней там 7-й раз орудовали вандалы. В последний раз неизвестные вырвали замки у электрического щита и выключили автоматы.

До этого в пешеходном переходе вандалы ломали перила, кидали мусор, отрывали ступеньки, разбивали электрические щиты, гнули дверцы и вырвали кабель.

Кроме того, на регулярной основе местные жители оставляют нецензурные подписи на стенах моста. Подрядчик регулярно их закрашивает и устраняет повреждения. ТУАД обращается с просьбой не портить чужое имущество.

Не украдешь: в Новосибирске все елки обработают вонючим раствором
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Напомним, что в Новосибирске обработали все елки антивандальным раствором: если кто-то додумается срубить дерево, то оно начнет неприятно пахнуть. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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