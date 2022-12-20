Банк «Открытие»: 54% сибиряков надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й

70% респондентов намерены экономить деньги в 2023 году (28% скорее всего будут, 42% точно будут). Лишь 12% заявили, что не будут экономить деньги (11% скорее всего не будут, 1% точно не будет). Почти каждый пятый (18%) затруднился ответить на этот вопрос.