Банк «Открытие» упростил перечисление зарплаты для предпринимателей

Зарплатные ведомости теперь можно отправлять на «Бизнес-портал» напрямую из 1С, документы придут в режиме реального времени. Для этого понадобятся зарплатный проект в банке «Открытие» и бесплатный сервис прямого обмена с банком из 1С – DirectBank. Подключить его можно на «Бизнес-портале», воспользовавшись пошаговой инструкцией. Чтобы перечислять зарплату через 1С DirectBank, необходимо сформировать зарплатную ведомость в 1С и отправить ее в банк. Если потребуется, перед подписанием ведомости в интернет-банке ее можно будет дополнить. Следить за статусом исполнения зарплатной ведомости можно в 1С.