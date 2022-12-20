Как ранее мы рассказывали, инцидент произошел 11 декабря на озере Чаны. Тогда пьяный водитель катался по льду на внедорожнике, в один момент его занесло, и автомобиль сбил палатку с рыбаками. В результате происшествия погиб 37-летний многодетный отец. На время следствия водитель находится под подпиской о невыезде.
Не согласившись со статьей дела (причинение смерти по неосторожности), родственники погибшего обратились к председателю СК Бастрыкину. Сибиряки считают, что фигуранта дела должны судить по другой уголовной статье: нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности.
В итоге Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Новосибирский СК доложит председателю о предварительных результатах.
Напомним, что массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске за пару недель. Одних ловили на взятке, других на вымогательстве.