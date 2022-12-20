Как ранее мы рассказывали, инцидент произошел 11 декабря на озере Чаны. Тогда пьяный водитель катался по льду на внедорожнике, в один момент его занесло, и автомобиль сбил палатку с рыбаками. В результате происшествия погиб 37-летний многодетный отец. На время следствия водитель находится под подпиской о невыезде.