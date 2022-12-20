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Бастрыкин взял на контроль гибель рыбака на озере Чаны под Новосибирском

Сегодня, 02:44
Фото: с сайта Следственного комитета РФ
Родственники погибшего не согласны со статьей, по которой расследуется дело
Расследование уголовного дела о гибели рыбака в Новосибирской области взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, о чем говорится на сайте Следкома.

Как ранее мы рассказывали, инцидент произошел 11 декабря на озере Чаны. Тогда пьяный водитель катался по льду на внедорожнике, в один момент его занесло, и автомобиль сбил палатку с рыбаками. В результате происшествия погиб 37-летний многодетный отец. На время следствия водитель находится под подпиской о невыезде.

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Не согласившись со статьей дела (причинение смерти по неосторожности), родственники погибшего обратились к председателю СК Бастрыкину. Сибиряки считают, что фигуранта дела должны судить по другой уголовной статье: нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

В итоге Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Новосибирский СК доложит председателю о предварительных результатах.

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Напомним, что массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске за пару недель. Одних ловили на взятке, других на вымогательстве. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Рыбак
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