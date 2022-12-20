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Безумные пациенты скорой помощи в новогоднюю ночь – кто они?

Сегодня, 09:37
Фото: Антон Засимов / Flickr
К кому-то в Новый год приходит Дед Мороз, а к кому-то врачи скорой помощи

Врач скорой помощи рассказал, зачем чаще всего вызывают скорую в Новый год

«Ничего необычного, как и в любой праздник. У нас люди отдыхать не умеют, дерутся, режутся, бутылки об голову бьют друг другу," - рассказал фельдшер скорой помощи в Новосибирске.

Какие вызовы чаще происходят в новогоднюю ночь

"В России два сезона – сезон холодцов и сезон помидоров. Вот Новый год как раз на сезон холодцов приходится, у людей обостряется панкреатит. На третий-четвертый день люди последние салаты доедают, у нас же как, если пропадает салат, лучше доесть, чем выбросить. В эти дни может быть чуть больше отравлений.  А так, ничего необычного, все так же, как в любое дежурство в праздничный день," - рассказывает фельдшер скорой помощи в Новосибирске.

- Приходилось ли вам встречать Новый год в машине скорой помощи или на вызове?

- Один раз прямо в машине встречали Новый год ехали с Кировского района, на Советском шоссе Новый год встретили.

- Какие ощущения?

- Ощущения обычные. Для меня это работа. Причем, даже в праздники много обычного. Даже в новогоднюю ночь мы в большинстве случаев ездим к тем же бабушкам с давлением, все то же самое делаем, что каждую смену. Выпивших больше, салюты, люди гуляют, а в остальном - все то же самое."

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Больше работы у пожарных - больше у врачей скорой помощи

"У пожарных работы добавляется, потому что салюты начинают запускать и пожары возникают. А скорая помощь, как и полиция на все пожары выезжает, поэтому часть вызовов в новогоднюю ночь – это пожары."

"Два года назад, в Бердске сразу после 12 ночи выехали на пожар. Люди запустили салют, и горящая часть от фейерверка попала в балкон на верхних этажах. В начале первого вызов поступил пожарным, и мы тоже выехали. Постояли 10 минут, пока тушили балкон, выяснили, что пострадавших и жертв нет и уехали".

- Удалось ли в ту ночь отметить Новый год?

- Нет, только когда смену сдали уже. Если погода теплая на Новый год, больше людей не спят, больше гуляет, бывает больше вызовов. Но вызовы обычные - температура, переел - жидкий стул, рвота. И так всю ночь - только к 8 утра, к окончанию смены удалось присесть, встретить с коллегами Новый год. 

Один раз у нас бригада выехала за 15 минут до Нового года - ножевое ранение. Приехали, осмотрели, написали справку о констатации смерти, травмы несовместимые с жизнью. Но это не сказать, чтобы на каждый Новый год так, чаще просто больше обычных вызовов.

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Основная сложность в работе скорой помощи в новогоднюю ночь

Люди дома ведут себя не так, как они себя ведут в поликлинике, в стационарах. По сути, мы приходим на их территорию, и никогда не знаешь, куда тебя вызывают. Но это не только в новогоднюю ночь. Недавно был резонансный случай, когда врача скорой помощи в Кировском районе избили за отказ надеть бахилы. В результате черепно-мозговая травма у врача, он писал заявление в полицию. А в Новый год больше выпивших и больше неадекватных, поэтому вероятность каких-то таких историй выше. 

Мы не знаем, куда едем, потому что все вызовы поступают в центр на ул. Семьи Шамшиных, а дальше расходятся по подстанциям, по районам. Иногда приходит буквенно-цифровой код и можно понять повод вызова заранее. А так, уже по приезду понимаешь, что происходит. Это с одной стороны сложность, а с другой самое интересное в профессии, потому что ты первый работаешь с человеком и первый имеешь возможность ему помочь. От этого все дальнейшие действия и результат зависят.

Как встретить Новый год, чтобы обойтись без вызова скорой помощи

"Нет смысла советовать меньше пить, никто слушать не будет. Но отмечать нужно культурно, чтобы было чем заняться. Важно понимать, что жизнь не заканчивается встречей Нового года. Не нужно в эту ночь съедать все салаты. Пропавшие салаты лучше выбрасывать, а не доедать. К выбору еды стоит внимательно отнестись. Особенно, когда курицу выбираете, ее лучше покупать в проверенных местах из-за риска заражения сальмонеллезом. Потому что у нас под Новый год стремятся сбыть все, что не продано за год. Просто смотрите что покупаете, где, какой срок годности". 

К слову, у новосибирцев будет возможность встретить новый год культурно, ведь Новосибирск объявлен новогодней столицей России. Праздничных мероприятий будет достаточно - и в новогоднюю ночь, и в первые дни января. И чем меньше экстремальных развлечений и поздравлений, тем спокойнее пройдет встреча Нового года.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Скорая помощь#Пожар
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