Мы не знаем, куда едем, потому что все вызовы поступают в центр на ул. Семьи Шамшиных, а дальше расходятся по подстанциям, по районам. Иногда приходит буквенно-цифровой код и можно понять повод вызова заранее. А так, уже по приезду понимаешь, что происходит. Это с одной стороны сложность, а с другой самое интересное в профессии, потому что ты первый работаешь с человеком и первый имеешь возможность ему помочь. От этого все дальнейшие действия и результат зависят.