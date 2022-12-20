"В России два сезона – сезон холодцов и сезон помидоров. Вот Новый год как раз на сезон холодцов приходится, у людей обостряется панкреатит. На третий-четвертый день люди последние салаты доедают, у нас же как, если пропадает салат, лучше доесть, чем выбросить. В эти дни может быть чуть больше отравлений. А так, ничего необычного, все так же, как в любое дежурство в праздничный день," - рассказывает фельдшер скорой помощи в Новосибирске.
- Приходилось ли вам встречать Новый год в машине скорой помощи или на вызове?
- Один раз прямо в машине встречали Новый год ехали с Кировского района, на Советском шоссе Новый год встретили.
- Какие ощущения?
- Ощущения обычные. Для меня это работа. Причем, даже в праздники много обычного. Даже в новогоднюю ночь мы в большинстве случаев ездим к тем же бабушкам с давлением, все то же самое делаем, что каждую смену. Выпивших больше, салюты, люди гуляют, а в остальном - все то же самое."
"У пожарных работы добавляется, потому что салюты начинают запускать и пожары возникают. А скорая помощь, как и полиция на все пожары выезжает, поэтому часть вызовов в новогоднюю ночь – это пожары."
"Два года назад, в Бердске сразу после 12 ночи выехали на пожар. Люди запустили салют, и горящая часть от фейерверка попала в балкон на верхних этажах. В начале первого вызов поступил пожарным, и мы тоже выехали. Постояли 10 минут, пока тушили балкон, выяснили, что пострадавших и жертв нет и уехали".
- Удалось ли в ту ночь отметить Новый год?
- Нет, только когда смену сдали уже. Если погода теплая на Новый год, больше людей не спят, больше гуляет, бывает больше вызовов. Но вызовы обычные - температура, переел - жидкий стул, рвота. И так всю ночь - только к 8 утра, к окончанию смены удалось присесть, встретить с коллегами Новый год.
Один раз у нас бригада выехала за 15 минут до Нового года - ножевое ранение. Приехали, осмотрели, написали справку о констатации смерти, травмы несовместимые с жизнью. Но это не сказать, чтобы на каждый Новый год так, чаще просто больше обычных вызовов.
Люди дома ведут себя не так, как они себя ведут в поликлинике, в стационарах. По сути, мы приходим на их территорию, и никогда не знаешь, куда тебя вызывают. Но это не только в новогоднюю ночь. Недавно был резонансный случай, когда врача скорой помощи в Кировском районе избили за отказ надеть бахилы. В результате черепно-мозговая травма у врача, он писал заявление в полицию. А в Новый год больше выпивших и больше неадекватных, поэтому вероятность каких-то таких историй выше.
Мы не знаем, куда едем, потому что все вызовы поступают в центр на ул. Семьи Шамшиных, а дальше расходятся по подстанциям, по районам. Иногда приходит буквенно-цифровой код и можно понять повод вызова заранее. А так, уже по приезду понимаешь, что происходит. Это с одной стороны сложность, а с другой самое интересное в профессии, потому что ты первый работаешь с человеком и первый имеешь возможность ему помочь. От этого все дальнейшие действия и результат зависят.
"Нет смысла советовать меньше пить, никто слушать не будет. Но отмечать нужно культурно, чтобы было чем заняться. Важно понимать, что жизнь не заканчивается встречей Нового года. Не нужно в эту ночь съедать все салаты. Пропавшие салаты лучше выбрасывать, а не доедать. К выбору еды стоит внимательно отнестись. Особенно, когда курицу выбираете, ее лучше покупать в проверенных местах из-за риска заражения сальмонеллезом. Потому что у нас под Новый год стремятся сбыть все, что не продано за год. Просто смотрите что покупаете, где, какой срок годности".
К слову, у новосибирцев будет возможность встретить новый год культурно, ведь Новосибирск объявлен новогодней столицей России. Праздничных мероприятий будет достаточно - и в новогоднюю ночь, и в первые дни января. И чем меньше экстремальных развлечений и поздравлений, тем спокойнее пройдет встреча Нового года.