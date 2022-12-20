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Четыре ребенка чуть не задохнулись в доме под Новосибирском: дети были дома одни

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Спасатели вытащили на улицу четырех детей из задымленного дома под Новосибирском

В Новосибирской области из задымленного дома спасли четырех детей

Спасатели вытащили на улицу четырех детей из задымленного дома в селе Булатово Новосибирской области. Пожарным поступил сигнал от дымоизвещателя, а не от родителей – их не было в этот момент дома.

Инцидент произошел ночью 20 декабря. В частном доме многодетной семьи сработали датчики пожарной безопасности. Незамедлительно выехали сотрудники МЧС региона.

В это время в доме находились четверо детей от 1 года до 8 лет. При этом родителей в такой поздний час с ними не было.

«Задымилась бумага, которая лежала на растопленной печи. Дом заволокло дымом, окна все были закрыты, и дети могли задохнуться. Их спасло то, что в доме стояли пожарные извещатели», - сообщила представитель ГУ МЧС по Куйбышевскому и Северному районам области Юлия Стрельцова.

Пожарные эвакуировали малышей на улицу. Задымление ликвидировали. Сейчас с родителями проводят профилактическую беседу.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар
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