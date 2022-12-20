Четыре ребенка чуть не задохнулись в доме под Новосибирском: дети были дома одни

Инцидент произошел ночью 20 декабря. В частном доме многодетной семьи сработали датчики пожарной безопасности. Незамедлительно выехали сотрудники МЧС региона.
В это время в доме находились четверо детей от 1 года до 8 лет. При этом родителей в такой поздний час с ними не было.
«Задымилась бумага, которая лежала на растопленной печи. Дом заволокло дымом, окна все были закрыты, и дети могли задохнуться. Их спасло то, что в доме стояли пожарные извещатели», - сообщила представитель ГУ МЧС по Куйбышевскому и Северному районам области Юлия Стрельцова.
Пожарные эвакуировали малышей на улицу. Задымление ликвидировали. Сейчас с родителями проводят профилактическую беседу.