atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

COVID-19, ОРВИ, грипп: в России бушует новая эпидемия, считают врачи из Новосибирска

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
За минувшую неделю в России на 35,4% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Новосибирский врач назвала рост случаев гриппа и ОРВИ новой эпидемией

За минувшую неделю в России на 35,4% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Это новая эпидемия, рассказала Atas.info главврач новосибирской клиники «1+1» Татьяна Овсянникова.
«Все эпидемические показатели в 37 из 82 регионов, включая Новосибирскую область превышают средний по стране. Мы ждали пик в январе, но все началось с октября и пик сместился на декабрь. Обычно эпидемия длится до 8 недель. Можно предположить, что она завершится только в конце января. В России», - пояснила Овсянникова.

По словам врача, гриппом сейчас болеют порядка 52,5% населения. Такая высокая заражаемость связана с тем, что иммунная система россиян забыла за долгие годы отсутствия гриппа, как бороться с ним.

«В России фиксируют два варианта гриппа: сезонный и свиной H1N1, а у них на хвосте вирус гриппа В, который мы давно не встречали. Вспышки идут с интервалами 10-12 лет, примерно раз в 50 лет случаются пандемии. У нас последний подъем был 7 лет назад – это максимальная периодичность для гриппа».

Татьяна Овсянникова отметила, что грипп и COVID-19 в данный момент орудуют вместе. И действуют пагубно на иммунную, бронхолегочную, сердечно-сосудистую системы – это вызывает осложнения. А причиной вспышки эпидемии стало ослабление ограничительных мер.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Заболеваемость#Эпидемия#Грипп
Подпишитесь
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива
Сегодня, 03:15
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15