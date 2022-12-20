COVID-19, ОРВИ, грипп: в России бушует новая эпидемия, считают врачи из Новосибирска

«Все эпидемические показатели в 37 из 82 регионов, включая Новосибирскую область превышают средний по стране. Мы ждали пик в январе, но все началось с октября и пик сместился на декабрь. Обычно эпидемия длится до 8 недель. Можно предположить, что она завершится только в конце января. В России», - пояснила Овсянникова.
По словам врача, гриппом сейчас болеют порядка 52,5% населения. Такая высокая заражаемость связана с тем, что иммунная система россиян забыла за долгие годы отсутствия гриппа, как бороться с ним.
«В России фиксируют два варианта гриппа: сезонный и свиной H1N1, а у них на хвосте вирус гриппа В, который мы давно не встречали. Вспышки идут с интервалами 10-12 лет, примерно раз в 50 лет случаются пандемии. У нас последний подъем был 7 лет назад – это максимальная периодичность для гриппа».
Татьяна Овсянникова отметила, что грипп и COVID-19 в данный момент орудуют вместе. И действуют пагубно на иммунную, бронхолегочную, сердечно-сосудистую системы – это вызывает осложнения. А причиной вспышки эпидемии стало ослабление ограничительных мер.