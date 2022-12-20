Грузовикам запретят парковаться на Хилокской улице с 5 января

Грузовые автомобили не смогут парковаться на участке с пятого по девятый дом Хиловской улицы. Городское управление призывает водителей быть бдительными и обращать внимание на дорожные знаки “Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» .
Пресс-служба Новосибирской мэрии сообщает, что указанные изменения продиктованы желанием городской администрации увеличить пропускную способность улицы.
Нарушение установленного запрета будет наказываться штрафом.
Раннее администрация Новосибирской области рассказала как квадрокоптеры помогают бороться со снегом.