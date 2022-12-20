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Грузовикам запретят парковаться на Хилокской улице с 5 января

Сегодня, 10:26
Фото: https://www.publicdomainpictures.net/ru/view-image.php?image=390575&picture=-
Парковка запрещена
В Ленинском районе Новосибирска с 5 января 2023 года улица Хиловская станет недоступна для парковки грузовых автомобилей.

Грузовые автомобили не смогут парковаться на участке с пятого по девятый дом Хиловской улицы. Городское управление призывает водителей быть бдительными и обращать внимание на дорожные знаки “Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» .

Пресс-служба Новосибирской мэрии сообщает, что указанные изменения продиктованы желанием городской администрации увеличить пропускную способность улицы. 

Нарушение установленного запрета будет наказываться штрафом.

Раннее администрация Новосибирской области рассказала как квадрокоптеры помогают бороться со снегом.

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#Новосибирск#Запрет#Грузовики#Парковка#Транспорт#Город
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