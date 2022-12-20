Кудряшовские гаражи: снести нельзя оставить

«Будет осуществлено проектирование и строительство объекта «Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района на 550 мест». Для реализации данного проекта вам необходимо демонтировать (снести) самовольную постройку (гараж, баню, подсобные помещения и т.п.) и освободить земельный участок собственными силами до 31 декабря 2022 года», — сообщается в уведомлении, которое имеется в редакции издания НГС.
По словам собеседницы издания, еще в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами в муниципальную собственность, изъяв ее у «СМУ -47», которое и построило эти гаражи.
По словам собеседницы НГС, на встрече один из специалистов объяснил, что школа будет строиться по федеральной программе, и что снесут лишь часть гаражей, и что всем членам ГСК предложат новые места для гаражей.
Конечно, такая ситуация владельцев гаражей не устраивает, и они решили обратиться за помощью в прокуратуру.
Чем закончится эта история и снесут ли часть гаражей до конца уходящего года — об этом мы обязательно вам расскажем.