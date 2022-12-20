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Кудряшовские гаражи: снести нельзя оставить

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Гаражи

В Новосибирске владельцем гаражей предписали снести их до Нового года

Владельцы гаражей, расположенных в поселке Кудряшовский под Новосибирском, получили уведомления о том, что капитальные строения необходимо снести до конца года.

Снести нельзя, оставить

В уведомлении, которое получили 600 владельцев гаражного кооператива «Сосна», говорится, что место, где стоят капитальные строения, потребовалось для строительства школы.

«Будет осуществлено проектирование и строительство объекта «Здание школы в д.п. Кудряшовский Новосибирского района на 550 мест». Для реализации данного проекта вам необходимо демонтировать (снести) самовольную постройку (гараж, баню, подсобные помещения и т.п.) и освободить земельный участок собственными силами до 31 декабря 2022 года», — сообщается в уведомлении, которое имеется в редакции издания НГС.

Владельцы гаражей, которые приговорили под снос, с таким вердиктом не согласны и пытаются отстоять свои строения. 

Снести нельзя, оставить

«На протяжении 30 лет  я и другие собственники ухаживали за своим имуществом, платили членские взносы и другие платежи, добросовестно оплачивали коммунальные услуги, не подозревая о том, что его у нас когда-либо смогут отнять. Но в последние два года все большую обеспокоенность вызывает информация о том, что гаражи будут снесены, на их месте будут размещаться другие объекты. А так как ранее кооперативу не передали землю, то собственникам не выплатят никакой компенсации», — объяснила ситуацию корреспонденту НГС одна из собственниц ГСК «Сосна». 

По словам собеседницы издания, еще в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами в муниципальную собственность, изъяв ее у «СМУ -47», которое и построило эти гаражи. 

Конечно, члены ГСК не бездействовали и пытались через суд узаконить свои постройки. Однако добиться желаемого им не удалось.

Снести, нельзя оставить

В начале декабря представители администрации Кудряшовского сельсовета встретились с членами ГСК «Сосна», чтобы разъяснить им сложившуюся ситуацию. 

По словам собеседницы НГС, на встрече один из специалистов объяснил, что школа будет строиться по федеральной программе, и что снесут лишь часть гаражей, и что всем членам ГСК предложат новые места для гаражей.

«Кого будут сносить, им первым будет предоставляться место под гаражи — площадка в два гектара. Будем с районом оперативно менять вид деятельности участка и там будем делать нормальный кооперативный гараж», — цитирует издание НГС слова  представителя администрации, которые были записаны на видео. 

Где поставим запятую?

Конечно, такая ситуация владельцев гаражей не устраивает, и они решили обратиться за помощью в прокуратуру.

Чем закончится эта история и снесут ли часть гаражей до конца уходящего года — об этом мы обязательно вам расскажем.

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#Общество#Политика#Новосибирск#Гаражи#Снос#Кудряшовский поселок#Новосибирская область
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