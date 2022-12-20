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Лошадь, которая гуляет сама по себе: неожиданная причина пробок в Новосибирске

Сегодня, 08:08
Фото: Телеграм-канал "Mash Siberia"
Лошадь Акварель на улицах Новосибирска
Сбежавшая из центра иппотерапии лошадь стала причиной затора на заснеженных улицах столицы Сибири.

Во вторник, 20 декабря, на Волочаевской улице Новосибирска автомобилисты наблюдали картину прямиком из позапрошлого столетия. Лошадь по кличке Акварель прогуливалась по улицам города и как минимум в течении часа затрудняла проезд машин.

Как сообщает телеграм-канал "Mash Siberia" лошадь быстро нашли хозяева и уже вернули на место работы.

Акварель сбежала из ближайшего центра иппотерапии, где была задействована в программе реабилитации детей с инвалидность.

Ранее Atas.info писал о страшных пробках на улицах Новосибирска, причиной которых стала сильная метель.

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#Новосибирск#Лошадь#Пробка#Акварель#Происшествия#Город
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