Лошадь, которая гуляет сама по себе: неожиданная причина пробок в Новосибирске

Во вторник, 20 декабря, на Волочаевской улице Новосибирска автомобилисты наблюдали картину прямиком из позапрошлого столетия. Лошадь по кличке Акварель прогуливалась по улицам города и как минимум в течении часа затрудняла проезд машин.
Как сообщает телеграм-канал "Mash Siberia" лошадь быстро нашли хозяева и уже вернули на место работы.
Акварель сбежала из ближайшего центра иппотерапии, где была задействована в программе реабилитации детей с инвалидность.
Ранее Atas.info писал о страшных пробках на улицах Новосибирска, причиной которых стала сильная метель.