Лошадь, которая гуляет сама по себе: неожиданная причина пробок в Новосибирске

Во вторник, 20 декабря, на Волочаевской улице Новосибирска автомобилисты наблюдали картину прямиком из позапрошлого столетия. Лошадь по кличке Акварель прогуливалась по улицам города и как минимум в течении часа затрудняла проезд машин.