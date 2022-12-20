Москва возглавила рейтинг лучших работодателей в сегменте госсектора

Об этом пишет rbc.ru.
Список создали в рамках общего рейтинга работодателей с участием ведущих отечественных фирм из РБК 500. В нынешнем году авторы в первый раз уделили особое внимание компаниям из госсектора. Основными критериями оценки стали условия труда (средняя зарплата, возможность для обучения и продвижения по карьерной лестнице), деловая репутация, надежность и социальная ответственность (участие в благотворительных акциях и кампаниях по защите природы).
По словам начальника аналитической группы «РБК Исследования рынков», соавтора рейтинга Сергея Хитрова, госсектор интересен для профессионалов тем, что дает возможность участвовать в серьезных и социально ориентированных проектах. В нынешнем году, учитывая новые обстоятельства, интерес к госструктурам в РФ существенно возрос.
Специалисты заметили большой спрос на работу в этом секторе по причине трансформации, происходящей сейчас во многих государственных структурах. Они все чаще начинают работать как бизнес-компании - более гибко и быстро. Уровень бюрократии, который присущ данном сегменту, снижается. В первую очередь трансформация наблюдается в организациях Москвы.
Его мнение разделил заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин, отметив, что государство становится серьезным конкурентом на рынке труда для айтишников. Органам власти необходимо создавать хорошие условия для привлечения специалистов наравне с такими же крупными работодателями, как IT-компании.
Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая на HR-форуме РБК 2022 года сказала о повышенном интересе соискателей к организациям госсектора.
По ее мнению, они стремятся построить надежную карьеру и хотят быть уверенными в профессиональном росте. И требования к зарплате не всегда являются главными. Многие люди ищут устойчивость и гарантии занятости в условиях стресса и неопределенности.