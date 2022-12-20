Москва возглавила рейтинг лучших работодателей в сегменте госсектора

Список создали в рамках общего рейтинга работодателей с участием ведущих отечественных фирм из РБК 500. В нынешнем году авторы в первый раз уделили особое внимание компаниям из госсектора. Основными критериями оценки стали условия труда (средняя зарплата, возможность для обучения и продвижения по карьерной лестнице), деловая репутация, надежность и социальная ответственность (участие в благотворительных акциях и кампаниях по защите природы).