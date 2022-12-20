Назван частый путь заражения ВИЧ в Новосибирской области

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона, частый путь заражения (99,8%) - гетеросексуальные контакты. А через вену 19,6% случаев.
В регионе с ВИЧ проживают 47 000 человек на 2022 год. Среди них в основном инфицированы мужчины (56,6%). Средний возраст больных - от 30 до 44 лет.
Отмечается, что доля трудоспособных новосибирцев с ВИЧ (55,5%), среди безработных заражены 31,2%, а заключенных 6,6%. Только за этот год врачи выявили 1,7 тыс. случаев заболевания.
На 31 декабря 2020 года Новосибирская область занимала 8 место среди 22 регионов РФ.