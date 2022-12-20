Прокуратура берет под контроль уборку снега на дорогах Новосибирска

Posted 20 декабря 2022, 12:41
Published 20 декабря 2022, 12:41
Modified 20 декабря 2022, 13:00
Updated 20 декабря 2022, 13:00
Цель таких встреч — координация работы мэрии, районных администраций и руководителей ДЭУ по уборке снега на дорогах города.
В информации, размещенной в телеграм-канале Новосибирской прокуратуры, сообщается, что руководителям 15 -ти дорожно-эксплуатационных организаций и главам восьми районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации снегоуборочных работ.
Прокурор области взял под личный контроль исполнение требований правоохранительного ведомства.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Калинина восстановили после вмешательства прокуратуры.