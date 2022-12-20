Прокуратура берет под контроль уборку снега на дорогах Новосибирска

В информации, размещенной в телеграм-канале Новосибирской прокуратуры, сообщается, что руководителям 15 -ти дорожно-эксплуатационных организаций и главам восьми районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации снегоуборочных работ.