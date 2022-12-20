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Posted 20 декабря 2022, 04:21

Published 20 декабря 2022, 04:21

Modified 20 декабря 2022, 04:23

Updated 20 декабря 2022, 04:23

Лыжная база "Метелица" - на ее территории нашли труп

Раскрыты подробности смерти замерзшего мужчины у лыжной базы под Бердском

20 декабря 2022, 04:21
Фото: atas.info. Лыжная база "Метелица" - на ее территории нашли труп
На прошлой неделе новосибирцы нашли тело мужчины на лыжной базе в Академгородке. Погибший был дезориентирован, он не мог связаться с близкими, в итоге насмерть замерз. Atas.info узнал подробности инцидента в Бердском лесу.

Все произошло на территории лыжной базы «Метелица». Она находится в черте города Бердска Новосибирской области, недалеко от Обского водохранилища. Утром 16 декабря лыжники нашли в снегу тело замерзшего мужчины.

Как позже выяснилось, это был 38-летний сибиряк. По словам начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николая Ярманова, мать погибшего обращалась к поисковикам накануне вечером 15 декабря. Она просила найти ее сына, узнал «Сибкрай».

Мама мужчины объяснила, что ее сын ушел в Академгородок за лекарством. Судя по тому месту, где обнаружили его тело, сибиряк хотел срезать путь, но заблудился и замерз насмерть.

Как пишет издание «Свидетель», звонок к волонтерам по поводу поиска поступил в 12 ночи. Женщина рассказала, что ее сын пошел в лес, но не мог найти дорогу обратно. Точное место поиска она не знала, поэтому спасатели не выехали на поиск.

На телефон мужчины звонили несколько раз, но, по всей видимости, он уже разрядился после звонка матери. После обнаружения тела на следующий день, на место приехали полиция, медики и МЧС. Тело транспортировали.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Погиб#Бердск
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