Как пишет издание «Свидетель», звонок к волонтерам по поводу поиска поступил в 12 ночи. Женщина рассказала, что ее сын пошел в лес, но не мог найти дорогу обратно. Точное место поиска она не знала, поэтому спасатели не выехали на поиск.