В своем ТГ-канале детский омбудсмен рассказала о критической ситуации, которая произошла с 10-летней девочкой: ребенок сбежала от своих опекунов. Ее искали несколько дней. Школьница нашлась живой и невредимой. Выяснилось, что она гуляла по улицам вместе со своей старшей подругой, которая тоже осталась без попечения родителей.
Обеих девочек доставили в ребцентр «Снегири». Оказалось, что 10-летний ребенок с октября месяца не была в школе, но тревогу никто не забил. А конфликт с опекунами перешел все границы, и девочка попросила остаться в реабилитационном центре.
Другая девочка-подросток мечтала учиться на парикмахера, но ее отправили учиться на повара, а это банальное невнимание к интересам ребенка. Именно по этим причинам дети сбежали.
Сейчас они возобновили учебу в центре. С ними проведут беседы педагоги-психологи. Девочки пообещали больше не сбегать, а в случае проблем они всегда могут обратиться к Надежде Болтенко напрямую.
Напомним, что ранее соседи пожаловались на мать, чьи дети гуляли зимой в летней одежде. Оказалось, на данную семью часто поступают жалобы.