В своем ТГ-канале детский омбудсмен рассказала о критической ситуации, которая произошла с 10-летней девочкой: ребенок сбежала от своих опекунов. Ее искали несколько дней. Школьница нашлась живой и невредимой. Выяснилось, что она гуляла по улицам вместе со своей старшей подругой, которая тоже осталась без попечения родителей.