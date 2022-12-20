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Сбежавшая 10-летняя девочка в Новосибирске отказалась вернуться к опекуну

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
Девочку искали несколько дней
Десятилетняя девочка сбежала из дома от опекунов: возвращаться домой она отказалась. Несовершеннолетняя нашлась, а дело взяла на контроль Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В своем ТГ-канале детский омбудсмен рассказала о критической ситуации, которая произошла с 10-летней девочкой: ребенок сбежала от своих опекунов. Ее искали несколько дней. Школьница нашлась живой и невредимой. Выяснилось, что она гуляла по улицам вместе со своей старшей подругой, которая тоже осталась без попечения родителей.

В Новосибирске из дома сбежала девочка, находящаяся под опекой
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Обеих девочек доставили в ребцентр «Снегири». Оказалось, что 10-летний ребенок с октября месяца не была в школе, но тревогу никто не забил. А конфликт с опекунами перешел все границы, и девочка попросила остаться в реабилитационном центре.

Другая девочка-подросток мечтала учиться на парикмахера, но ее отправили учиться на повара, а это банальное невнимание к интересам ребенка. Именно по этим причинам дети сбежали.

Сейчас они возобновили учебу в центре. С ними проведут беседы педагоги-психологи. Девочки пообещали больше не сбегать, а в случае проблем они всегда могут обратиться к Надежде Болтенко напрямую.

Соседи пожаловались на многодетную мать, чьи дети гуляют в мороз в летней одежде
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Напомним, что ранее соседи пожаловались на мать, чьи дети гуляли зимой в летней одежде. Оказалось, на данную семью часто поступают жалобы.

#Эмилия Губарева#Дети
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