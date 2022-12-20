Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»

Компания из Барнаула «АС-Агро» использовала шрифт «Клементина» на своей упаковке яиц «Павловское». Однако права на этот шрифт имеет только дизайнер Артемий Лебедев. Тогда студия блогера обратилась в суд.
Как сообщают «Новые Известия», ссылаясь на «Комерсантъ», дело столичные дизайнеры выиграли. Изначально они запрашивали 1 млн рублей с алтайского производителя, однако суд назначил компенсацию в 300 тысяч рублей.
Напомним, что знаменитые блогеры не первый раз критикуют Новосибирск, называя его «жопой» и «городом-сугробом». Главными ненавистниками столицы Сибири стали Илья Варламов и Артемий Лебедев.