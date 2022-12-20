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Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»

Сегодня, 02:56
Фото: скриншот YouTube Артемий Лебедев
Дело в том, что фабрика использовала шрифт на упаковке яиц без права на это
Студия блогера и дизайнера Артемия Лебедева выиграла суд над барнаульской компанией из-за яиц.

Компания из Барнаула «АС-Агро» использовала шрифт «Клементина» на своей упаковке яиц «Павловское». Однако права на этот шрифт имеет только дизайнер Артемий Лебедев. Тогда студия блогера обратилась в суд.

Как сообщают «Новые Известия», ссылаясь на «Комерсантъ», дело столичные  дизайнеры выиграли. Изначально они запрашивали 1 млн рублей с алтайского производителя, однако суд назначил компенсацию в 300 тысяч рублей.

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Напомним, что знаменитые блогеры не первый раз критикуют Новосибирск, называя его «жопой» и «городом-сугробом». Главными ненавистниками столицы Сибири стали Илья Варламов и Артемий Лебедев. 

#Эмилия Губарева#Суд
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