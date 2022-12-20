Учредителя лофт-парка «Подземка» увезли в неизвестном направлении

По его словам, люди в штатском приехали на серой «Лада Веста» и около часа находились в подземелье. Затем зашли еще двое — с черными шевронами и в масках. Визитеры не предъявили ни удостоверений, ни других бумаг. Уточнили у сотрудников, кто здесь Александр Гинтер, надели на него наручники и увезли.