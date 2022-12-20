Учредителя лофт-парка «Подземка» увезли в неизвестном направлении
Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента с Александром Гинтером
В Новосибирске неизвестные в масках увезли учредителя парка «Подземка»
Сегодня вечером стало известно, что двое неизвестных задержали Александра Гинтера, учредителя лофт-парка Подземка», и увезли его тоже в неизвестном направлении.
Об этом изданию НГС сообщил арт-директор "Подземки" Платон Гудков.
По его словам, люди в штатском приехали на серой «Лада Веста» и около часа находились в подземелье. Затем зашли еще двое — с черными шевронами и в масках. Визитеры не предъявили ни удостоверений, ни других бумаг. Уточнили у сотрудников, кто здесь Александр Гинтер, надели на него наручники и увезли.
Сейчас в «Подземке» полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
По словам уже упомянутого Платона Гудкова, местонахождение Гинтера по прежнему неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала начальника ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева.