В Новосибирске 130 автомобилей выстроились в новогоднюю снежинку

«Акция состоялась 17 декабря при участии свыше 130 автомобилей. Это местные автоклубы объединились, чтобы поздравить мегаполис с Новым годом», - пояснил собеседник сайта.
Всего участвовало 15 автоклубов. Водители украсили машины гирляндами и светодиодами, а потом выстроились в три новогодние фигуры: символ Новогодней столицы – снежинку, а также в цифры 2023 и буквы НСК.
Напомним, весной этого года подобную акцию проводили в поддержку спецоперации. Тогда Совет Отцов Новосибирска выстроил автомобили буквой Z.