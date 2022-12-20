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В Новосибирске 130 автомобилей выстроились в новогоднюю снежинку

Сегодня, 08:57
Фото: предоставил Игорь Вечерский
Автоклубы выстроили свои автомобили в символы Нового года в Новосибирске
Автоклубы выстроили свои автомобили в символы Нового года в Новосибирске. Таким креативным способом они поздравили горожан с наступающим праздником, рассказал Atas.info Игорь Вечерский.
«Акция состоялась 17 декабря при участии свыше 130 автомобилей. Это местные автоклубы объединились, чтобы поздравить мегаполис с Новым годом», - пояснил собеседник сайта.

Всего участвовало 15 автоклубов. Водители украсили машины гирляндами и светодиодами, а потом выстроились в три новогодние фигуры: символ Новогодней столицы – снежинку, а также в цифры 2023 и буквы НСК.

Напомним, весной этого года подобную акцию проводили в поддержку спецоперации. Тогда Совет Отцов Новосибирска выстроил автомобили буквой Z.

Совет отцов выстроил девять машин буквой Z в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобили#Акция#Новый год
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