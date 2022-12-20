В Новосибирской области 36-летний мужчины погиб в автокатастрофе

ДТП произошло во вторник, 20 декабря, на трассе Р-254 «Иртыш» в середине дня. Легковушка двигалась в сторону Омска из Новосибирска. Водитель “Хонды” совершал обгон на 1073 километре трассы, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Телеграм-канал ГИБДД Новосибирской области сообщает, что 36-летний водитель легковушки погиб в результате столкновения с грузовым полуприцепом “Вольво”.
Ранее Atas.info сообщал о ДТП в Новосибирск, в результате которого движение на улицах города было частично парализовано.