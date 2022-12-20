В Новосибирской области у многодетной матери забрали 4 детей после пожара

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области, никто из детей не пострадал. Их мать нашли – ей 27 лет, и она состоит на учете в ПДН, как неблагополучный родитель с ноября 2021 года. Ранее её наказывали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.