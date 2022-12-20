atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области у многодетной матери забрали 4 детей после пожара

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
В Новосибирской области у многодетной матери забрали 4 детей после пожара
Четыре ребенка остались без присмотра и чуть не задохнулись в доме в Новосибирской области ночью 20 декабря. После инцидента полицейские забрали у матери детей.

От гибели детей спасли пожарные. Им поступил сигнал от дымового извещателя. Оказалось, четыре ребенка были в тот момент дома одни, они оставили бумагу на печи, и она загорелась.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области, никто из детей не пострадал. Их мать нашли – ей 27 лет, и она состоит на учете в ПДН, как неблагополучный родитель с ноября 2021 года. Ранее её наказывали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

После случившегося инцидента в отношении женщины составили административный протокол. Детей забрали и передали в социальные и медицинские центры.

Четыре ребенка чуть не задохнулись в доме под Новосибирском: дети были дома одни
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15