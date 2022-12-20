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Заколол «розочкой» и зарезал: новосибирца осудили за жестокое убийство знакомого

Сегодня, 03:51
Фото: 1MI
Суд огласил приговор новосибирцу, который убил собутыльника "розочкой"

Жителя Новосибирска приговорили к 10 годам за жестокое убийство знакомого

Суд огласил приговор 56-летнему жителю Новосибирска, который жестоко расправился с собутыльником. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следователей, все произошло в июле в квартире преступника. К нему в гости пришел знакомый, с которым они вместе весь вечер выпивали. В какой-то момент мужчины поругались, и застолье обернулось поножовщиной.

Новосибирец несколько раз ударил гостя стеклянной бутылкой по голове. Потом взял «розочку» и вонзил ему в тело. Но даже на этом он не остановился: около 13 ударов нанес клинком двух ножей. Тогда его собутыльник скончался.

На днях по этому делу состоялся суд. Сибиряка признали виновным и назначили ему 10 лет 6 месяцев в колонии строго режима.

#Алина Шефер#Суд#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство
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