33% новосибирцев попросили у Деда Мороза прибавку к зарплатам

Для 33% сибиряков лучшим новогодним подарком будет прибавка к заработной плате в 2023 году. О таком презенте сказочного волшебника попросили управляющие, строители и сотрудники транспортной сферы.
Другие новосибирцы пожелали обучиться чему-то новому, освоить профессию мечты. Айтишниками захотели стать в следующем году 42% респондентов, а маркетологами 16%.
Также карьерные желания загадали 16% новосибирцев. Остальные думают о новых свершениях на нынешнем месте работы, а также о повышении.
Напомним, ранее Atas.info рассказывал, как правильно написать письмо Деду Морозу.