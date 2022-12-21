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33% новосибирцев попросили у Деда Мороза прибавку к зарплатам

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI
Новосибирцы попросил у Деда Мороза повышение зарплаты
Каждый третий житель Новосибирской области попросил у Деда Мороза повышение зарплаты. Об этом сообщает сервис HeadHunter.

Для 33% сибиряков лучшим новогодним подарком будет прибавка к заработной плате в 2023 году. О таком презенте сказочного волшебника попросили управляющие, строители и сотрудники транспортной сферы.

Другие новосибирцы пожелали обучиться чему-то новому, освоить профессию мечты. Айтишниками захотели стать в следующем году 42% респондентов, а маркетологами 16%.

Также карьерные желания загадали 16% новосибирцев. Остальные думают о новых свершениях на нынешнем месте работы, а также о повышении.

Напомним, ранее Atas.info рассказывал, как правильно написать письмо Деду Морозу.

Как написать с ребенком письмо Деду Морозу, рассказала учитель русского языка
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дед Мороз#Зарплата
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