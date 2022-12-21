Банк «Открытие»: в 2023 году ипотечных кредитов будет выдано больше, чем в 2022-м

Вместе с тем, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям, что позволяет строить прогнозы с долей осторожного оптимизма. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022-й. Продление госипотеки и плавный рост ставок до 5-6% годовых позволят выдать в 2023 году около 430 тыс. ипотек по договорам долевого участия на сумму порядка 2,3 трлн рублей. Это больше на 8% по количеству и 16% по объему ожидаемого результата в 2022 году. Совокупный объем выдач ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья может превысить 1,5 млн штук на общую сумму свыше 6 трлн рублей.