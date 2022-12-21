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Новосибирец удерживал бывшую возлюбленную и ее детей в заложниках: его будут судить

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
Новосибирец удерживал бывшую возлюбленную и ее детей в заложниках

Новосибирца осудят за удержание детей и их матери в заложниках

Под Новосибирском осудят 26-летнего мужчину, который захватил в заложники экс-сожительницу и её детей. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Инцидент произошел в Коченевском районе Новосибирской области ночью в августе 2022 года. Сибиряк употребил наркотики и вломился в дом к бывшей возлюбленной. Он взял женщину и двух её 16-летнюю дочь и 12-летнего сына в заложники.

«Мужчина схватил нож и приставил его к шее женщины. Он угрожал всем убийством, требовал вызвать полицейских, чтобы они закрыли дело о наркотиках. Сожительнице в какой-то момент удалось освободиться, тогда он захватил старшую дочь», - рассказала пресс-секретарь Следственного комитета региона Елена Коновалова.

Она добавила, что к дому семьи подъехали полицейские. Они отвлекли внимание преступника и с помощью табельного оружия его задержали. Девочка порезалась во время потасовки, а её мама и брат не пострадали. Им оказали помощь.

Мужчину будут судить за хранение наркотиков, покушение на убийство и удержание людей против их воли. Материалы направили в суд.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Заложники#Суд
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