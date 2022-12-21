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Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли Тимофея Кулябина

Сегодня, 09:35
Фото: вк/Тимофей Кулябин
Показы трех спектаклей отменили в театре «‎Красный факел» в Новосибирске
Показы трех спектаклей отменили в театре «‎Красный факел» в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Постановки молодого, популярного режиссера Кулябина стояли в расписании драмтеатра на январь 2023 года. Их не покажут зрителям, как объяснили, по техническим причинам.

В частности, отменили спектакли «Онегин», «Дикая утка», «Дети солнца». Вместо них зрителям представят другие.

Как пишет ТАСС, весной Тимофей Кулябин ушел с должности главного режиссера «‎Красного факела». С этого момента его спектакли начали отменять.

Этот талантливый режиссер за время карьеры прославился в России и за рубежом. В «Красном факеле» он поставил 30 спектаклей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Театр
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