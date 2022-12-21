Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли Тимофея Кулябина

Постановки молодого, популярного режиссера Кулябина стояли в расписании драмтеатра на январь 2023 года. Их не покажут зрителям, как объяснили, по техническим причинам.
В частности, отменили спектакли «Онегин», «Дикая утка», «Дети солнца». Вместо них зрителям представят другие.
Как пишет ТАСС, весной Тимофей Кулябин ушел с должности главного режиссера «Красного факела». С этого момента его спектакли начали отменять.
Этот талантливый режиссер за время карьеры прославился в России и за рубежом. В «Красном факеле» он поставил 30 спектаклей.