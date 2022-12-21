Новосибирцев приглашают в ЛДС «Сибирь» встретиться с хоккеистами

Жители города получат возможность провести время с любимой хоккейной командой, посетить экскурсию по ЛДС «Сибирь» и даже покататься на знаменитом льду. Все вырученные с мероприятия деньги будут переданы благотворительному фонду «Солнечный город».
Главными героями станут звезды новосибирского хоккея. Хоккеисты проведут разминку вместе с гостями мероприятия, примут участие в массовых активностях и в фотосессиях со всеми желающими.
В программе мероприятия – массовое катание на льду ЛДС «Сибирь», творческий мастер-класс по изготовлению сувениров для взрослых и детей, настольный и аэрохоккей, интерактивные зоны. На каждой площадке гостей будут ждать хоккеисты, а сопровождать мероприятие будет главный талисман команды – грозный Снеговик.
«Компания Renewal, хоккейный клуб «Сибирь» и благотворительный фонд «Солнечный город» – часть истории Новосибирска. Объединяясь вместе, мы хотим не только подарить праздник горожанам в предновогодние дни, но и напомнить о важности помощи тем, кто в ней нуждается. Надеемся, что в этот холодный день растопится не только лед, но и наши сердца от горячего настроения и теплого общения», — комментирует директор по маркетингу компании Renewal Денис Лубов.
Также всех желающих ждет большая экскурсия по ледовому дворцу спорта. Участникам экскурсии расскажут, откуда взялась идея маскота-снеговика, сколько раз в неделю тренируются хоккеисты и почему раздевалка — священное место игроков.
«Хоккейный клуб «Сибирь» всегда активно принимает участие в благотворительности и социальной работе. Можно сказать, это уже часть нашей жизни. Приятно помогать людям, которым необходима поддержка. Хотел бы пригласить всех болельщиков 25 декабря в ЛДС «Сибирь». Таких масштабных благотворительных мероприятий у нас еще не было, и мы бы очень хотели показать всем снова, какое у нас большое доброе сибирское сердце! Приходите к нам в гости и станьте участником доброго и нужного дела», — отмечает генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.
Стоимость одного билета — 500 рублей. Кроме того, на мероприятии можно будет приобрести лимитированную сувенирную продукцию в стилистике «Растопим лёд». Все средства, вырученные с продаж, будут перечислены в благотворительный фонд «Солнечный город», который создан для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Я очень рада, что в канун новогодних праздников и в атмосфере волшебства мы можем встретиться с неравнодушными жителями нашего города на благотворительном катке, чтобы сделать одно большое и доброе дело. Собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на проекты по профилактике семейного неблагополучия и помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Ведь так важно, чтобы дети могли встретить Новый год дома, рядом со своими родителями, несмотря на временные трудности. Мы всегда говорим, что благотворительность может быть комфортной и интересной для каждого, это мероприятие — хорошее подтверждение этому!» — комментирует директор Благотворительного фонда «Солнечный Город» Марина Аксенова.
Мероприятие пройдет 25 декабря с 14-30 до 18-00. Билет действителен для прохода одного человека, независимо от возраста посетителя. В стоимость билета входят все активности на площадках и прокат коньков.