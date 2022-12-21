Новосибирцев приглашают в ЛДС «Сибирь» встретиться с хоккеистами

«Я очень рада, что в канун новогодних праздников и в атмосфере волшебства мы можем встретиться с неравнодушными жителями нашего города на благотворительном катке, чтобы сделать одно большое и доброе дело. Собранные в рамках мероприятия средства будут направлены на проекты по профилактике семейного неблагополучия и помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Ведь так важно, чтобы дети могли встретить Новый год дома, рядом со своими родителями, несмотря на временные трудности. Мы всегда говорим, что благотворительность может быть комфортной и интересной для каждого, это мероприятие — хорошее подтверждение этому!» — комментирует директор Благотворительного фонда «Солнечный Город» Марина Аксенова.