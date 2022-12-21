Одноклассники назвали ТОП-10 самых обсуждаемых футболистов ЧМ

Posted 21 декабря 2022, 06:06
Published 21 декабря 2022, 06:06
Modified 21 декабря 2022, 06:08
Updated 21 декабря 2022, 06:08
ОК проанализировали публикации групп ведущих спортивных ресурсов в соцсети, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Рекомендации», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта ЧМ и до его завершения.
Самым упоминаемым футболистом в ОК стал Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, которая стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. В топ-3 по упоминаемости также вошли: капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции, который сделал хет-трик в финале против сборной Аргентины и получил «Золотую бутсу». Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети серебряного призёра Оливье Жиру, а также Луку Модрича — капитана сборной Хорватии, завоевавшей бронзу на Чемпионате мира по футболу.
ТОП-10 обсуждаемых футболистов во время чемпионата мира по футболу в Катаре:
Лионель Месси (Аргентина)Криштиану Роналду (Португалия)Килиан Мбаппе (Франция)Оливье Жиру (Франция)Лука Модрич (Хорватия)Ришарлисон (Бразилия)Гави (Испания)Деян Ловрен (Хорватия)Доминик Ливакович (Хорватия)Анхель Ди Мария (Аргентина)
За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Рекомендации», куда попадают публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.