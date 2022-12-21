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Председатель ФОМС Баланин: В ЛНР и ДНР будут организованы фонды ОМС

Сегодня, 19:08
Фото: Пресс-службы администраций ЛНР и ДНР
Жителей Донецкой и Луганской народных республик обеспечат бесплатным медобслуживанием в рамках обязательного медицинского страхования.

Соглашения о формировании территориальных фондов и выдаче полисов жителям республик Донбасса заключили Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, и врио глав двух республик.

 

Церемонии подписания соглашений были организованы в Луганске и Мариуполе.

 

Денис Пушилин, врио главы ДНР, рассказал о предстоящей долгой и сложной работе по достижению республикой уровня Российской Федерации. Он назвал заключение соглашения с Федеральным фондом ОМС большим шагом в данном направлении. Об этом сообщает newstracker.ru.

 

Полисы ОМС начнут выдавать в республиках Донбасса после Нового года.

 

Илья Баланин пояснил, что, имея полис ОМС, жители ЛДНР смогут получать качественную медпомощь на территории всех субъектов РФ. Это касается и высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой россиянам во всех федеральных клиниках. Работа по формированию территориальных фондов и выдаче полисов ОМС вскоре начнется.

 

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что организация работы территориального фонда ОМС на территории республики и заключение соответствующего соглашения свидетельствуют о максимально быстрой интеграции республики в правовое поле РФ. Это означает также, что качество оказания медуслуг населению ЛНР повышается и с каждым днем жители Донбасса все больше ощущают себя полноценными гражданами РФ.

 

Кроме того, пресс-служба ФОМС сообщала о том, что все граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), которые актуализировали данные об удостоверяющих личность документах, могут с 1 декабря получить цифровой полис ОМС.

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