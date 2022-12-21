Председатель ФОМС Баланин: В ЛНР и ДНР будут организованы фонды ОМС

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что организация работы территориального фонда ОМС на территории республики и заключение соответствующего соглашения свидетельствуют о максимально быстрой интеграции республики в правовое поле РФ. Это означает также, что качество оказания медуслуг населению ЛНР повышается и с каждым днем жители Донбасса все больше ощущают себя полноценными гражданами РФ.